Экологи предрекают Украине в 2021 году все большее потепления климата и засуху. По прогнозам ученых, уже через полвека Киев может оказаться в субтропиках. С 8 января в Украине стартовал локдаун, который продлится почти до конца месяца. Из-за ограничений в городах не открылась магазины одежды, бытовых товаров и книжные магазины.

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Украина ожидает масштабное глобальное потепление

Эксперты отмечают, что самой холодной температурой зимой в Украине будет 5 градусов мороза. Это как сейчас, например, на южном побережье Крыма, а Житомирщина может стать второй Сахарой. Кроме этого, реки мелеют, почвы потеряли плодородие почти вдвое, ведь влаги крайне мало. Поэтому в Украине едва ли не каждый год – засуха.

Глобальное потепление надвигается на мир: смотрите видео

Как Украина пережила первый день нового локдауну

Учреждения во Львове предупредили своих постоянных клиентов об ограничительных мерах. Поэтому работают с 8 января только на доставку или самовынос. В Харькове новогоднюю ярмарку в центре свернули. Желающим отпраздновать на площади Свободы послерождественские дни пока что оставили из развлечений только фото на фоне елки, а также каток.

В Украине с 8 января начал действовать второй локдаун: смотрите видео

Люди из разных стран спели украинские колядки онлайн

Фестиваль "Вертепфест", который ежегодно проходит в Харькове, в 2021 году проходит в онлайн-формате. Вместо пятитысячного шествия колядники из десятков городов и стран подняли звезды над своими вертепами дома. Событие хоть и проходило онлайн, но колядкобатл снова объединил регионы и даже разные государства.

Традиционный рождественский "Вертепфест" в 2021 проходил в онлайне: смотрите видео

Вакцинация против COVID-19 набирает обороты в мире

Новые вакцины постепенно получают сертификацию на использование. Государства закупают большие объемы препаратов и надеются как можно быстрее покончить с пандемией. Впрочем, есть целый перечень государств, которые не имеют возможности оплатить вакцины от коронавируса.

Какие проблемы возникли в странах во время вакцинации против COVID-19: смотрите видео

Зарубежный отдых, доступный для украинцев в условиях пандемии

Новые впечатления от путешествий в 2021 году получить все еще сложно, ведь коронавирус внес свои коррективы в планирование отдыха. Рождественские ярмарки в Европе и львиная доля океанской экзотики для всех "под замком". Но украинцы таки находят выход.

Куда и при каких условиях можно поехать отдыхать во время пандемии: смотрите видео