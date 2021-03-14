В Мьянме с начала масштабных протестов из-за военного переворота погибли по меньшей мере 70 гражданских. Российская вакцина "Спутник V" понемногу попадает в страны Европы, несмотря на то, что на уровне ЕС препарат еще не утвердили.

Самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю – вашему вниманию.

К слову Расстреливали гражданских и медиков: ЕС отреагировал на военные репрессии в Мьянме

Кровавые протесты в Мьянме

В Мьянме ежедневно растет число жертв во время массовых демонстраций, которые начались еще 4 февраля. С начала масштабных протестов там погибли по меньшей мере 70 гражданских. Демонстрации спровоцировал переворот, совершенный военными во главе с главнокомандующим вооруженными силами страны Мин Ауном Хлаймом.

Протесты в Мьянме: смотрите видео

Раздор в Евросоюзе из-за "Спутника V"

Российская вакцина "Спутник V", несмотря на свое сомнительное качество, постепенно попадает в Европу. К примеру, Венгрия и Словакия разрешили использование препарата, хотя на уровне Евросоюза его еще не утвердили.

Российская вакцина в Европе: смотрите видео

Объединение "Дубина"

Нардеп Александр Дубинский, которого недавно выгнали из фракции "Слуга народа", создает межфракционное объединение "Дубина – слуга украинского народа". Большинство членов группы – "слуги народа" из так называемой группы Игоря Коломойского.

Какая цель объединения "Дубина": смотрите видео

Священник-блогер из Луганщины

Священник с Луганщины Владимир Маглен правит службы и параллельно записывает видеоблоги и подкасты. Отец дома обустроил студию, где и записывает видео и аудио поздравления для прихожан.

Священник Владимир Маглен записывает видеоблоги: смотрите видео

Обстоятельства убийства 7-летней девочки

На Херсонщине нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову, которую искали в течение нескольких дней сотни полицейских, кинологи с собаками, волонтеры и местные жители. Отец девочки опроверг версию, что в день исчезновения дочь ждала его на остановке.

Комментарии об обстоятельствах убийства 7-летней Марии Борисовой: смотрите видео