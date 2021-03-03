В Верховной Раде пытаются восстановить видео, в котором зафиксировано процесс голосования за назначение министром образования Сергея Шкарлета. Именно тогда якобы произошло кнопкодавства.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что серверы с этим видео не были в управлении парламента. Но сейчас эта ситуация уже изменилась.

Обратите внимание Конец кнопкодавства: в Раде наконец заработала сенсорная система – видео

Продолжаются поиски видеоулики вероятного кнопкодавства за Шкарлета

Спикер Разумков пояснил журналистам 2 марта, что видео процесса голосования за Шкарлета ищут – более того, его пытаются восстановить после исчезновения.

Его сейчас пытаются восстановить. Потому что эти серверы не находились в управлении Верховной Рады. То есть, они являются собственностью ВРУ, но были в Управлении государственной охраны,

– рассказал глава Рады.

Напомним, еще 16 февраля Управлении госохраны заявили, что обнародование видео с голосованием за Шкарлета не относится к их компетенции. Мол, владельцем видео является Аппарат Верховной Рады.

Может ли подобная ситуация с исчезновением видео повториться? Разумков говорит, что нет:

"Сейчас эти серверы по камерам, которые стоят в зале, находятся в управлении Верховной Рады. Если что-то другое случится, то мы эту информацию сможем оперативно обнародовать".

Что не так с назначением Шкарлета главой Минобразования

17 декабря 2020 Верховная Рада голосовала за назначение Сергея Шкарлета полноценным министром образования (ранее он был исполняющим обязанности главы ведомства). В итоге решение поддержали минимумом из необходимых голосов – 226.

Сразу после этого представители партии "Голос" заявили, что заметили нарушения во время голосования – кнопкодавство. В частности, о братили внимание на депутата из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Григория Суркиса.

Голос Суркиса за Шкарлета засчитали, хотя самого нардепа не было в Верховной Раде. То есть, голосовать персонально, как того требует законодательство, он не мог.

В январе 2021 стало известно, что Офис генпрокурора начал уголовное производство по этому поводу. И вдруг лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что видео с фактом кнопкодавства исчезло.