Коронавірус забрав життя Олександра Зачепила – власника мережі заправок Marshal. Зачепилу було 55 років.

Про смерть Зачепила 19 березня повідомляють ЗМІ. Інформацію журналістам підтвердили у Чугуївській міськраді.

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Бізнесмен лікувався у Києві. Через коронавірус у Зачепила було вражено 80% легень.

Що відомо про Олександра Зачепила

Народився у 1965 році у селищі Новопокровка Чугуївського району. Випускник Харківського державного аграрного університету імені Докучаєва. Займався підприємництвом. Був почесним громадянином Чугуєва. Також займався благодійництвом на території району.

Від коронавірусу помер головний лікар у Дніпрі

Зазначимо, що нещодавно у Дніпрі помер головний лікар 4 міської лікарні та депутат облради Костянтин Чебанов. Він перебував у реанімації з коронавірусом. Життя 64-річного медика врятувати не вдалось.

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