Вічно це не триватиме, – лідер "Бумбоксу" зачитав лист Стерненка з тюрми
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зачитав лист засудженого активіста Сергія Стерненка. Сталося це 20 березня – у день народження активіста. Лист Стерненко написав у в'язниці.
Источник:фейсбук Андрія Хливнюка
Як зазначив музикант, він перший надіслав листа активісту в Одеський слідчий ізолятор №21, де Стерненко наразі перебуває. Хливнюк отримав відповідь від активіста напередодні його дня народження.
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Що написав Стерненко
Активіст зазначив, що описувати стан справ "особливо сенсу немає, тому що які можуть бути справи у в'язня". Він зауважив, що хоче вірити у справедливість та бути вільним. Але, як написав Стерненко, "мої бажання не збігаються з бажаннями чинної політичної системи".
Та я бачу, хоча й дуже обмежено, що існує багато крутих, сміливих і принципових громадян, які говорять гучно, і це додає надії та сил. Ще більше посилює віру у правильність моїх дій та слів. Якщо те, що за них в Україні тебе переслідують, то ти точно дієш правильно. Тож прорвемося, вічно це не триватиме,
– написав активіст.
Він попросив не мовчати та не зупинятися, бо "тільки це зможе подіяти". Сергій додав, що акції під Офісом Президента у день його народження – 20 березня – буде "крутіше за будь-який подарунок".
Він додав, що пишається, що живе в одній країні з такими людьми. Наприкінці Стерненко закликав звільнити Андрія Антоненка та інших політичних в'язнів.
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Хливнюк прочитав лист Стерненка з в'язниці: дивіться відео
Вирок Стерненку: що треба знати
- Приморський суд Одеси 23 лютого засудив Стерненка до 7,3 року ув'язнення з конфіскацією половини майна. Справа стосується викрадення депутата з метою заволодіння його грошима – 300 гривнями.
- Сам Стерненко раніше заявляв, що вся справа базується лише на свідченнях Щербіча. Активіст заявив, що вирок проти нього є політично вмотивованим рішенням, яке продиктували судді.
- У відповідь на несправедливий вирок суду українці почали виходити на вулиці. Загалом акції на підтримку Стерненка анонсували у понад 20 містах України.
- 19 березня Приморський суд Одеси відмовив у клопотанні про негайне звільнення активіста Сергія Стерненка з-під варти. Відповідне рішення ухвалила суддя Лариса Єршова.
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