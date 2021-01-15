После периода быстрого распространения коронавируса пришел период, когда нужно быстро распространять вакцину против него. Но пока в мире этот процесс активно идет, Украина подбирает "то, что осталось", "до сих пор не начала вакцинацию" и "имеет нулевые запасы вакцин против COVID-19".

Страны формируют "стратегические запасы вакцин"

Сейчас едва ли не каждая страна пытается как можно скорее "обеспечить собственный стратегический запас вакцин", как заметила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в фейсбуке. Но что-то у Украины это не слишком хорошо получается.

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Политик заметила, что "мир разделился на тех, кто имеет доступ к качественной вакцине (Pfizer / BioNTech) и тех, кто вынужден ждать гуманитарной помощи, доброй воли соседей, или заказывать то, что осталось":

Полсотни стран в мире уже начали прививать против COVID-19.

Даже Албания, в которой проживает меньше людей, чем в Киеве, с 11 января начала массовую вакцинацию (Тирана получила 500 тысяч доз вакцин от Pfizer / BioNTech).

В феврале начинается бесплатная вакцинация в Молдове – тоже качественной вакциной, закупленной государством.

Кондратюк отметила и то, что не везде все в порядке с закупками. Например, "недостаточный объем закупленных вакцин и проблемы с организацией массовой иммунизации уже стали основаниями для первых отставок чиновников в странах ЕС", а именно в Латвии.

А Украина выглядит "как страна третьего мира"

В то же время в Украине – ситуация просто жуткая.

Украина, которая до сих пор не начала вакцинацию и имеет нулевые запасы вакцин против COVID-19 – выглядит полным лузером, как страна третьего мира. Единственное, что смогли наши чиновники – договориться о закупке китайской вакцины, эффективность которой еще не доказана,

– возмущена вице-спикер.

Более того:

Украинцы до сих пор не знают, какую вакцину Украина получит в рамках COVAX.

И никто не знает, как, когда и где сможет бесплатно вакцинироваться каждый украинец.

И это все на фоне высоких показателей недоверия как к власти, так и, к сожалению, к любым вакцинам в целом.

"Убеждена, вопрос ответственности чиновников за беспрецедентный подрыв национальной безопасности в противодействии пандемическим вызовам – должен стать предметом детального рассмотрения на первых заседаниях Верховной Рады в новом году", – подытожила Елена Кондратюк.

Ведь "наши граждане расплачиваются за весь этот фестиваль некомпетентности своим здоровьем и даже жизнью".

Коротко о вакцинации против коронавируса в Украине

8 января Украина подтвердила Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI) готовность принять мРНК-вакцину против коронавируса в рамках инициативы COVAX.

COVAX работает с вакцинами, в которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использование. А единственная мРНК-вакцина, которая имеет такое разрешение – от компании Pfizer. То есть, в Украину может поступить именно она, но официально об этом еще не известно .

Зато известно, что 5 миллионов доз вакцин заказали у китайской компании Sinovac. Но там есть нюансы с эффективностью и риск срыва сделки.



Вакцинация в Украине: что следует знать / Инфографика 24 канала

Всего в Госбюджете-2021 на закупку вакцины против коронавируса предусмотрено 2,6 миллиарда гривен. 1,377 миллиарда гривен дадут из Фонда борьбы против COVID-19. В Минздраве говорят, что этих денег – очень мало, так как только для иммунизации 20% населения нужны 15,1 миллиарда гривен.