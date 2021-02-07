У Чернівцях у торгову центрі "Майдан" пролунав вибух. Інцидент трапився в одному з ресторанів на третьому поверсі вранці 7 лютого.

В результаті вибуху розбито вікна та пошкоджено приміщення, а саме частину коридору торгового центру. Люди, на щастя, не постраждали. Докладніше про вибух у Чернівцях У поліції з посиланням на головного інженера закладу кажуть, що вибух пролунав у складському приміщенні ресторану. Причина – невідома. У соцмережах пишуть, що усередині приміщення вибухнув балон із газом. Правоохоронці уточнили, що інцидент стався приблизно о 8:30 ранку. В цей час у ресторані вже були відвідувачі. Усіх евакуювали. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини. На місце події направили слідчо-оперативну службу, працівників патрульної поліції, ДСНС і газової служби. ТЦ "Майдан" розташовується на вулиці Героїв Майдану, 71. Новина доповнюється