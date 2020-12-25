Александр Лукашенко заявил о задержании якобы группы террористов в Беларуси. Самопровозглашенный президент добавил, что они "готовили теракты по всей стране".

Так называемая террористическая группа, по его словам, везла через территорию Украины тонны оружия. Об этом сообщает "Белта".

Читайте также В Беларуси уже 160 политзаключенных: кого еще добавили в список

Самопровозглашенный глава Беларуси отметил, что спецслужбы страны задержали "террористическую группу" Николая Автуховича.

Сейчас мы раскрыли все их каналы. Они готовили теракты по всей стране и уже начали их осуществлять – в том и погорели,

– сказал Лукашенко.

Он добавил, что операцию по задержанию соответствующей группы проводили спецслужбы Беларуси. Однако, по словам Александра Лукашенко, он держит "вопрос прекращения подобной противоправной деятельности на жестком контроле".

Кто такой Николай Автухович

В начале 2000 годов Николай Автухович баллотировался в белорусский парламент.

Впоследствии его обвинили в неуплате налогов, а позже – в подготовке покушения на заместителя министра по вопросам налогов и голову Гродненского облисполкома.

После более 5 лет в тюрьме – в 2014 году он ушел в подполье.

Обратите внимание! В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты. Граждане требуют отставки самопровозглашенного главы страны Александра Лукашенко. Подробнее о ситуации в Беларуси – читайте здесь.