Печерский райсуд Киева смягчил меру пресечения Виктории "Фортуне" Котеленец. Женщину подозревают в том, что она якобы воевала на стороне боевиков.

Согласно решению суда, отныне Котеленец будет находиться под ночным домашним арестом. Об этом сообщили в фейсбук-группе в поддержку ветеранки. К теме Ветеран ли АТО Котеленец – конвоир с "парада" в Донецке: выводы распознавания лиц Ранее Котеленец приходилось находиться под круглосуточным домашним арестом. В группе назвали решение "тактической победой". Что известно о деле Котеленец Виктория Котеленец – военнослужащая, ветеранка АТО. Муж Виктории – тоже военный.

19 января Виктория приехала в Киев получить удостоверение участника боевых действий.

Ее задержали полицейские по подозрению в конвоировании украинских пленных в 2014 году в Донецке.

Доказательством служили фотографии с происшествия.

На фотографиях – похожая на Котеленец женщина.

Ветеран обвинения отвергает, ведь тогда имела короткие темные волосы, а не длинные белокурые.

На сайте "Миротворец" провели исследование, в котором пришли к выводу, что на фото конвоиром может быть Ольга Сухова.