Ветерану АТО Виктории Котеленец изменили меру пресечения
Печерский райсуд Киева смягчил меру пресечения Виктории "Фортуне" Котеленец. Женщину подозревают в том, что она якобы воевала на стороне боевиков.
Источник:Свободу Фортуне – Виктории Котеленец
Согласно решению суда, отныне Котеленец будет находиться под ночным домашним арестом. Об этом сообщили в фейсбук-группе в поддержку ветеранки.
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Ранее Котеленец приходилось находиться под круглосуточным домашним арестом. В группе назвали решение "тактической победой".
Что известно о деле Котеленец
- Виктория Котеленец – военнослужащая, ветеранка АТО. Муж Виктории – тоже военный.
- 19 января Виктория приехала в Киев получить удостоверение участника боевых действий.
- Ее задержали полицейские по подозрению в конвоировании украинских пленных в 2014 году в Донецке.
- Доказательством служили фотографии с происшествия.
- На фотографиях – похожая на Котеленец женщина.
- Ветеран обвинения отвергает, ведь тогда имела короткие темные волосы, а не длинные белокурые.
- На сайте "Миротворец" провели исследование, в котором пришли к выводу, что на фото конвоиром может быть Ольга Сухова.
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