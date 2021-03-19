Ветеранці АТО Вікторії Котеленець змінили запобіжний захід
Печерський райсуд Києва пом'якшив запобіжний захід Вікторії "Фортуні" Котеленець. Жінку підозрюють у тому, що вона начебто воювала на боці бойовиків.
Источник:Свободу Фортуні – Вікторії Котеленець
Згідно з рішенням суду, відтепер Котеленець перебуватиме під нічним домашнім арештом. Про це повідомили у фейсбук-групі на підтримку ветеранки.
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Раніше Котеленець доводилось перебувати під цілодобовим домашнім арештом. У групі назвали рішення "тактичною перемогою".
Що відомо про справу Котеленець
- Вікторія Котеленець – військовослужбовиця, ветеранка АТО. Чоловік Вікторії – теж військовий.
- 19 січня Вікторія приїхала до Києва отримати посвідчення учасника бойових дій.
- Її затримали поліцейські за підозрою в конвоюванні українських полонених у 2014 році в Донецьку.
- Доказом служили фотографії з події.
- На світлинах – схожа на Котеленець жінка.
- Ветеранка звинувачення відкидає, адже тоді мала коротке темне волосся, а не довге біляве.
- На сайті "Миротворець" провели дослідження, у якому дійшли висновку, що на фото конвоїркою може бути Ольга Сухова.
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