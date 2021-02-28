Журналистка и ветеран Валерия Бурлакова стала первой обладательницей Особого отличия премии Women in Arts-2021. Ей вручили награду за книгу "Жизнь P.S.".

Она является своеобразным дневником из писем к ее погибшему жениху. После начала войны в Украине Бурлакова стала волонтером, а впоследствии – младшим сержантом Вооруженных Сил Украины.

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За что Бурлакова получила премию

После того как в 2016 году во время выполнения боевого задания погиб жених женщины, она сублимировала боль от потери в книге "Жизнь P.S." – своеобразном дневнике. Это, фактически, письма к любимому с первого дня, как его не стало.

Справка. Премию Women in Arts учредил в 2019 году Украинский институт и орган по координации системы Организации Объединенных Наций в вопросах гендерного равенства ООН Женщины.

В 2020 году книгу ветерана драматизировали: премьера пьесы при ее соавторстве состоялась во Львове на сцене Театра имени Марии Заньковецкой.



Афиша спектакли " Жизнь P.S." / Фото с сайта театра имени Марии Заньковецкой

Поздравления от Кулебы

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, вручение особого отличия премии Women in Arts 2021 ветерану и журналистке Валерии Бурлаковой отмечает силу художественного таланта, который помогает осмыслить военный опыт и утолять боль утраты.

Для меня Валерия олицетворяет умную и чуткую Украину, ее силу, талант и преданность. Она на собственном примере доказывает, что не существует "женских" или "мужских" дел, о чем бы ни шла речь – от командования минометом до написания книги,

– отметил Кулеба.

Что известно об особой награде премии