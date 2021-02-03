Ветеранку войны на Донбассе Викторию Котеленец, "Фортуну", отпустили под домашний арест. Ранее женщина находилась под стражей за якобы сходство с конвоиром боевиков.

Источник: hromadske

Жалобу адвоката относительно меры пресечения частично удовлетворили. Поэтому Котеленец будет находиться под домашним арестом в Киеве в арендованной квартире. Такое решение принял Апелляционный суд Киева.

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Почему прокуроры хотели продлить меру пресечения

Прокуроры утверждали якобы Котеленец может сбежать на неподконтрольную территорию и повлиять на свидетелей.

Прокурор Демьянчук уверял, что после допроса свидетеля, ему звонил неизвестный и расспрашивал о следственных действиях. Также прокурор говорит, что в доме Котеленец в Алексеево-Дружковке, Донецкой области нашли боеприпасы – противопехотные мины.

Однако мать "Фортуны" Наталья Воронцова опровергла заявления прокурора, заявив, что изъяли только телефоны. Затем женщине стало плохо, ей вызвали скорую.

Что говорят адвокаты

Адвокаты Котеленец признались, что ожидали полного удовлетворения жалобы. Они назвали заявления прокуроров ложью.

Обратите внимание! Ветеранку готовы взять на поруки 28 человек. Например, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и бывший политзаключенный Владимир Балух.

Дело "Фортуны": что известно

Котеленец задержали 19 января в Киеве, когда та получала удостоверение участника боевых действий.

Все из-за сходства с конвоиром пророссийских боевиков.

В день задержания Печерский суд отправил женщину под стражу.

Кстати, "Фортуна" отметила, что во время "парада" в Донецке в 2014 году ее не было в Украине.



Слева – конвоир боевиков, справа – ветеранка / Фото из фейсбука Елены Белозерской