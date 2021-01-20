Полиция задержала ветерана АТО Викторию Котеленец, известную под позывным "Фортуна". Это произошло 19 января в Киеве, куда женщина приехала, чтобы получить удостоверение участника боевых действий.

Ветеран АТО Виктория Котеленец приехала в Киев получить удостоверение участника боевых действий. Там ее задержали полицейские: мол, женщина в "ДНР" конвоировала украинских пленных в 2014 году, и есть фото, которые это доказывают. Об этом в фейсбуке написали военная Елена Белозерская и ветеран и нардеп Яна Зинкевич.

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Что известно о Котеленец и ее задержании в Киеве

Виктория Котеленец – военнослужащая, ветеран Антитеррористической операции с позывным "Фортуна". Ее мать – волонтер. А муж – лейтенант украинских Вооруженных сил. У супругов – 2 детей, меньшей нет и полутора года.

19 января, в Киеве полиция задержала Котеленец, которая приехала для получения в Министерстве ветеранов удостоверение УБД. Белозерская сообщила, что по состоянию на 23 часа женщине уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Обвинения в сторону Виктории Котеленец впервые появились в 2015 – из-за фото, на котором похожая по чертам лица женщина конвоирует украинских пленных в "ДНР" в 2014 году.



Конвоирование украинских пленных в оккупированном Донецке в 2014 году / Фото из сети



Виктория Котеленец в АТО / Фото с фейсбука ветерана

Белозерская же пишет, что на фото не может быть Котеленец. Летом 2014 у Виктории была темная короткая прическа, которая за месяц не могла отрасти в длинные белые волосы. Более того, Котеленец в СБУ неоднократно допрашивали по этому фото и убеждались, что там изображена не она.

Удивлена и Яна Зинкевич: "В комиссии по предоставлению статуса УБД есть представители всех структур, к примеру – МВД и СБУ. То есть, на этапе предоставления статуса вы никаких претензий не имели, а теперь внезапно такие обвинения?"

К слову, еще в 2014 году была информация, что на указанном скандальном фото – "министер культуры ЛНР" Ирина Филатова ( вот ее профиль на сайте "Миротворец" ).



Слева – Филатова, справа – женщина, конвоировавшая пленных / Коллаж 24 канала