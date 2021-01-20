Благодаря программе распознавания лиц удалось установить, участвовала ли задержанная ветеран АТО Виктория Котеленец (позывной – "Фортуна") в так называемом "параде" в Донецке в 2014 году. Кроме того, в этом деле появилась еще одна фигурантка – Ольга Сухова.

Что выяснила программа

По итогам анализа, Виктория Котеленец не похожа на конвоира "парада". Зато тем самым "конвоиром" может быть Ольга Сухова. Об этом говорится на сайте "Миротворец".

К теме Ветерана АТО задержали по подозрению в сотрудничестве с оккупантами в Донецке

Насколько Котеленец похожа на конвоира: выводы программы распознавания лиц

Подробнее об исследовании

Его проводили с помощью программы NeuroIdentigraf.

Активисты использовали информацию из раздела "Чистилище" на сайте "Миротворец" и ту, что находится в свободном доступе в сети.

В частности, взяли несколько фотографий Котеленец в разные годы и сравнили их с фото того конвоира.

Также взяли ряд фотографий конвоира за разные годы и сравнили их с фото Виктории, из-за которого на нее пало подозрение,

Анализ фото длился 1 час.

Это мы делаем для того, чтобы показать не только абсурдность обвинений в отношении Виктории, а полную некомпетентность, необразованность, отсутствие здравого смысла (предполагаем ума также) и полный непрофессионализм тех, кто бросил Викторию за решетку просто так,

– заметили на"Миротворце".

Что известно про Ольгу Сухову

Родилась в 1982 году.

Является прописанной на Артемовской в Донецке.

По этому же адресу проживают, предположительно, ее родители – Суховы Наталья и Александр.

Наталья Ошкодер (Сарычева) – предположительно, ее родственница. Проживает женщина также в Донецке.

Вообще о ней очень мало информации.

Кстати Блогер, которая назвала Россию любимой страной, загремела в "Миротворец"

Кто такая Виктория Котеленец и главное о ее задержании

Она – военнослужащая, ветеран антитеррористической операции с позывным "Фортуна".

Ее мать – волонтер. А муж – лейтенант украинских Вооруженных сил.

19 января Виктория приехала в Киев получить удостоверение участника боевых действий.

Вместо этого, ее задержали полицейские по подозрению в конвоировании украинских пленных в 2014 году на "параде" в Донецке.

Поводом стали "фотографии, доказывающие это".

По словам военнослужащей Елены Белозерской, Котеленец летом 2014 года имела темную короткую прическу, которая за месяц не могла отрасти в длинные белые волосы.

Интересно, что обвинения в сторону Виктории Котеленец впервые появились в 2015 – из-за фото, на котором похожая по чертам лица женщина конвоирует украинских пленных в "ДНР" в 2014 году. После этого женщину неоднократно допрашивали в СБУ.

Кроме того, еще в 2014 году была информация, что на указанном скандальном фото – "министр культуры ЛНВ" Ирина Филатова.

Конвоир, Виктория Котеленец и Ирина Филатова / Коллаж 24 канала