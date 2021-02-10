Илья Липницкий отказался от зарубежных контрактов, от интересных бизнес-предложений в родном городе. Самое главное – он год жил без того, без чего его внутренний мир был серым, фактически немым.

Источник: "Мы" на 24 канале

В 2014 году на войну шли непрофессиональные военные. И каждому из них было что терять: семья, работа, карьера, планы на будущее.

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Стиль жизни Липницкого

Липницкий – барабанщик. Для него это не просто внешний образ сурового рокера, это стиль жизни, философия. Он играл в успешных рок и панк-группах, но мечтал о собственной.

И казалось в 2014 году уже все для этого было: деньги, опыт, единомышленники. Но началась война: музыкант сменил барабан на автомат.

Как мужчина стал десантником

От боевой слаженности на Яворовском полигоне – до серьезных военных миссий возле Светлодарской дуги прошло несколько месяцев. Илья Липницкий попал в 80-ю аэромобильную бригаду – стал десантником.

Когда мы были на базе, вечером состоялось построение. (Нам сказали – 24 канал) ребята, не расслабляемся, возможно выезд будет, скорее всего, ночью. Надо помочь,

– рассказал Липницкий.

На тот момент он командовал отделением в группе быстрого реагирования. Колонна десантников должна была оперативно доставить боеприпасы собратьям непосредственно на линию соприкосновения.



Группа Rareform / Инстаграм Rareformband

В случае провала – нечем было бы защищаться

В случае провала миссии украинские силы не имели бы чем защищаться на одном из участков фронта. Медлить нельзя было. Однако и из-за постоянной угрозы артобстрела спешить нужно медленно.

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Остановку сделали неслучайно. Перед тем как встретиться с украинскими подразделениями, ждали последних данных разведки. Крайне важно было передать груз на передовую, оставаясь незамеченными.

День, который всех изменил

Колонна украинских десантников после тактической паузы продолжила двигаться к месту назначения. Братским подразделениям крайне нужны были боеприпасы.



Из артобстрела все вышли живыми / Фото Getty Images

Согласованного места достались четко, словно по учебнику. Успешно выполнив основную задачу миссии, ребята позволили себе перевести дыхание перед возвращением на базу.

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Из этого артобстрела все сумели выйти живыми. Но события этого дня еще долго не отпускали мужчину. Понимание того, какой ад пришлось пройти в АТО, пришло уже после возвращения.

Вернулся к мечте и создал группу

Барабан является одним из старинных музыкальных инструментов. В древнем Китае считали – стук по барабану отгоняет злых духов. На войне барабана у мужчины не было. Впрочем, музыканту это не помешало играть.

До войны музыка писалась тяжело. А вот после... Тогда Илья вернулся к мечте – создать собственную группу. И ему это удалось. "Когда я его вижу – он светится всегда", – отметил басист группы Влад.

Свою мечту о группе Илья тихо вынашивал годами и боялся ее воплотить. Страх исчез после войны. Она помогла осознать – не стоит откладывать планы на завтра. Так и возник Rareform.

"Рареформ" – в переводе означает правильная форма. Это редкая форма, которую можно не увидеть, прожив всю жизнь,

– поделился Липницкий.

Мужчина превратил слабость в силу

И своих демонов Илья побеждал долго. Не за один день он слабость превратил в силу. А, точнее, в творчество, которым хотел делиться. Поэтому создал школу барабанщиков.



Школа барабанщиков Липницкого / Скриншот с видео

"Еще до войны один парень просил меня научить его драмить. Когда я с ним просто начал работать, то даже не знал, как там учить и с чего начинать. Но как-то сел и начал экспериментировать", – заметил Липницкий.

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Школа барабанщиков успешно существует уже второй год. И как знать, может, именно под бдительным оком Ильи Липницкого в этих стенах рождается новый Ларс Ульрих или Джон Бонэм. Школа стала популярной, и это неудивительно, ведь он много работает над собой и для своих учеников. Война научила никогда не опускать рук.

Не всех отпускает война. Не всем удается оставить воспоминания, сбросив форму. Но есть те, которые преодолевают трудности и бросают им вызов. Есть такие, как Илья, которые из страхов и боли творят музыку.