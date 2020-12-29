В Украине дороги страдают от перегрузки. Именно из-за избыточного веса грузовиков автодороги разрушаются за 1-2 сезона. В Укравтодоре решили бороться с этой проблемой.

Для этого на автодорогах теперь устанавливают специальные весы. Подробнее – в сюжете 24 канала.

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Новейшая система Weight in Motion дает возможность взвешивать автомобили даже во время движения. Такие устройства вмонтировали в асфальт, поэтому они почти незаметны. Сейчас уже запустили 13 комплексов, которые в реальном времени взвешивают крупногабаритный транспорт.

Будут ли штрафовать нарушителей

За месяц работы только 1 такого комплекса датчики зафиксировали более 200 нарушений. Фуры перевозили грузы в 2-2,5 раза больше разрешенных норм. Сейчас новая система проходит сертификацию. Уже через несколько месяцев перевозчикам начнут присылать по почте уведомления о новых штрафах.

Максимальный штраф увеличат до 51 тысячи гривен. Мы ожидаем, что Верховная Рада примет этот закон с начала следующего года. Сейчас максимальный штраф составляет 34 тысячи гривен,

– заявил руководитель Госслужбы безопасности на транспорте Егор Прокопчук.

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Такую сумму штрафа придется уплатить за большую на 30% загруженность автомобиля. При этом норма – 40 тонн. С помощью такой системы взвесить грузовой автомобиль можно на скорости 10 – 140 километров в час.

Как фиксируют нарушения

Сначала снимают номер авто, идентифицируют его, а затем эту информацию объединяют и передают в центр обработки данных.

"Есть инспектор, который проверяет корректны ли данные, правильно ли проехало транспортное средство, и система действительно все зафиксировала", – рассказала заместитель директора департамента Евгения Саркиева.

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Новая система также дает возможность сократить время на выписывание штрафа нарушителю от 0,5 часа до 1,5 минуты. Если депутаты таки примут поданные Укравтодором законопроекты, то нарушителям станет трудно избежать наказания.

Однако украинские водители грузовиков уже начали использовать объездные пути, чтобы обойти рассекреченные скрытые весы. Поэтому работы у работников Укравтодора будет хватать.