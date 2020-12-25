В итоговом выпуске программы "Вести.UA Жир" за 25 декабря – украинцев в Украине будут обслуживать на украинском. Впрочем, Максим Бужанских не хочет "ломать язык" и желает отменить закон о языке. 4 украинские министры приняли участие в соревновании по приготовлению лучшего борща. Пожалуй, более важных дел у них не было.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Многогранный Тищенко. Тупицкий как батон.