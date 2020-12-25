Вести.UA. Жир: "Узкоязычный" Бужанский. Борщ-батл министров
В итоговом выпуске программы "Вести.UA Жир" за 25 декабря – украинцев в Украине будут обслуживать на украинском. Впрочем, Максим Бужанских не хочет "ломать язык" и желает отменить закон о языке. 4 украинские министры приняли участие в соревновании по приготовлению лучшего борща. Пожалуй, более важных дел у них не было.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
Многогранный Тищенко.
Тупицкий как батон.
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