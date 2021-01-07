В выпуске программы "Вести.UA. Лучшее 2020" – нардепа от "Слуги народа" Андрея Одарченко ударил отдыхающий в Железном порту. Теперь у партии есть "удароотвод". В начале каденции Зеленского в "Слуге народа" обещали совершенно новые лица. Впрочем, сначала был глава СБУ времен Януковича, потом в ТКГ взяли первого президента, теперь и у Венедиктовой новый советник появился – Пискун.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Спичи Зеленского.