В выпуске программы "Вести.UA. Лучшее 2020" – после увольнения главы таможенной и налоговой служб – объявили конкурс в турборежиме. Среди кандидатов оказались и чиновники времен Виктора Януковича. Николай Тищенко назвал Чернобыльскую трагедию праздником. Тогда же он хотел поздравлять ликвидаторов катастрофы.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Притула – причина переезда Фреймут.