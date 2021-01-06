Вести.UA. Жир: Конкурс для команды Януковича. Чернобыльский "праздник" Тищенко
В выпуске программы "Вести.UA. Лучшее 2020" – после увольнения главы таможенной и налоговой служб – объявили конкурс в турборежиме. Среди кандидатов оказались и чиновники времен Виктора Януковича. Николай Тищенко назвал Чернобыльскую трагедию праздником. Тогда же он хотел поздравлять ликвидаторов катастрофы.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
Притула – причина переезда Фреймут.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter