Вести.UA. Жир: Кива призвал украинцев готовиться к голоду
Российские сайты пестрели заголовками о голоде в Украине. Одиозный нардеп Илья Кива также призвал к этому готовиться. Это наталкивает на мысль, что Илья Кива – это нейросеть, которая создает тексты с рандомных слов.
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в Украине за неделю – читайте дальше.
Внимание Вести.UA. Жир: В Рабиновича поднялась активность в интернете
"Дубина – слуга украинского народа"
Межфракционное объединение под названием "Дубина – слуга украинского народа" появилось в Верховной Раде. Его возглавил одиозный нардеп Александр Дубинский.
Новый клип Поплавского
Михаил Поплавский презентовал новый клип на песню "Приречений на любов". Как всегда, Михайлович в клипе появился в окружении красавиц. Одежды на девушках в каждом видео становится все меньше. Казалось, после тиктока, где он издевается над студентками – хуже зрелища и не найти.
Скандальный пост Рабиновича
Народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович опубликовал на своей странице карту Украины без оккупированного Крыма. Нардеп утверждал, что на украинском языке говорят только на территории Галичины, а остальные жители пользуются суржиком или русским языком. Поэтому за Рабиновича возьмется СБУ.
Распри в КСУ
Заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый занял место отстраненного председателя суда Александра Тупицкого. По этому поводу состоялась перепалка между Головатым и судьей Александром Литвиновым.
Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 8 марта:
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