Российские сайты пестрели заголовками о голоде в Украине. Одиозный нардеп Илья Кива также призвал к этому готовиться. Это наталкивает на мысль, что Илья Кива – это нейросеть, которая создает тексты с рандомных слов.

Какие еще курьезные события произошли в Украине за неделю – читайте дальше.

Внимание Вести.UA. Жир: В Рабиновича поднялась активность в интернете

"Дубина – слуга украинского народа"

Межфракционное объединение под названием "Дубина – слуга украинского народа" появилось в Верховной Раде. Его возглавил одиозный нардеп Александр Дубинский.

Новый клип Поплавского

Михаил Поплавский презентовал новый клип на песню "Приречений на любов". Как всегда, Михайлович в клипе появился в окружении красавиц. Одежды на девушках в каждом видео становится все меньше. Казалось, после тиктока, где он издевается над студентками – хуже зрелища и не найти.

Скандальный пост Рабиновича

Народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович опубликовал на своей странице карту Украины без оккупированного Крыма. Нардеп утверждал, что на украинском языке говорят только на территории Галичины, а остальные жители пользуются суржиком или русским языком. Поэтому за Рабиновича возьмется СБУ.

Распри в КСУ

Заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый занял место отстраненного председателя суда Александра Тупицкого. По этому поводу состоялась перепалка между Головатым и судьей Александром Литвиновым.

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