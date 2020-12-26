Вести.UA. Жир: Кива мутирует в Жириновского. Карнавал шуток Гордона
В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 26 декабря – Кива заявил, что из-за отказа от российской вакцины Зеленский совершает преступление против народа. Согласно последним действиям Кивы – он начал превращаться в Жириновского. Гордон решил покорить свою аудиторию неординарными шутками. Однако юморист из него не совсем удачный.
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
Новые места для голосования от ОПЗЖ.
Экономическое "чудо" Мендель.
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