В итоговом выпуске программы "Вести.UA. Жир" за 26 декабря – Кива заявил, что из-за отказа от российской вакцины Зеленский совершает преступление против народа. Согласно последним действиям Кивы – он начал превращаться в Жириновского. Гордон решил покорить свою аудиторию неординарными шутками. Однако юморист из него не совсем удачный.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Новые места для голосования от ОПЗЖ. Экономическое "чудо" Мендель. Нардеп Шевченко – антицезар. Любовь правительства к "Амстердам+".