На фоне закрытия пророссийских каналов у народного депутата фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича скачет не только давление, но и интернет-активность. Тот опубликовал в соцсети карту Украины без оккупированного Крыма.

Какие еще курьезные события произошли в Украине за неделю – читайте дальше.

"Первый Независимый" отключили от эфира

"Первый независимый" телеканал начал свое вещание вечером 26 февраля, после этого его сразу начали блокировать провайдеры уже через час после старта трансляции. Сейчас его эфир транслируют только на ютуб-канале.

Справка. После того, как заблокированные медведчуковские каналы прекратили вещание, 100 их сотрудников создали новый телеканал. Сделали они это на базе львовского "Первого независимого".

Сенсорные кнопки в Раде

В Верховной Раде заработала система голосования с использованием сенсорной кнопки. Ее установили там еще в 2008 году, а начали использовать только через 13 лет.

Порошенко о вакцине

Пятый президент Украины Петр Порошенко начал беспощадно критиковать действия власти. В частности, он, ссылаясь на медиков, назвал вакцину от COVID-19 в Украине "дерьмом", ссылаясь якобы на мнение врачей.

"Секретные разработки" Верещук

Народный депутат Ирина Верещук может возглавить Министерство обороны вместо Андрея Тарана. Нардеп действительно служила в армии, и вероятно, ее видео с полетом на зонтике так и не вышло в употребление из-за "секретных разработок".

Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 6 марта:

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В спецвыпуске "Вести с палей":

В Украине началась третья волна коронавируса COVID-19. Хотя власти ввели адаптивный карантин и цветные зоны, вероятно, придется вернуться к жесткому локдауну.

Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса и взбудоражил этим пользователей соцсетей. Причем, не только в Украине, но и за рубежом. Он обнародовал фото, где раздет по пояс во время вакцинации.

Пока все разговоры крутятся вокруг прививки, херсонские народные избранники настолько заняты улучшением жизни избирателей, что не успевают выспаться. Поэтому вынуждены отменять обеденные заседания.

Устали не только депутаты. В отношении судьи Черниговского апелляционного суда Александра Евстафиева, который, вероятно, заснул во время рассмотрения гражданского дела, открыли дисциплинарное дело и проводят проверку.

Смотрите полный выпуск программы "Вести с палей" за 6 марта: