В выпуске программы "Вести.UA" – председатель Конституционного суда Александр Тупицкий новогодне-рождественские праздники проводит в Дубае. Ранее по ходатайству президента Владимира Зеленского его на 2 месяца отстранили от должности. Илья Кива натянул шапку-ушанку с красной советской звездой на лбу. Так он отреагировал на события, которые недавно произошли во Львове.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Карантино. Зеленский убегает от вируса.