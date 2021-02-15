Депутат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский баллотируется ВРУ от Ивано-Франковской области. Всех смутили его билборды с надписью: "Выдвигаем единого кандидата от людей". Интересно, с кем он тогда будет бороться?

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

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Милованов о МВФ

Советник председателя Офиса Президента Украины и экс-министр экономики Тимофей Милованов эмоционально отреагировал на обвинения в неудаче в переговорах с МВФ. В комментариях на своем фейсбуке написал, что миссия МВФ в Украине "обкакалась".

Каналы Медведчука

У журналистов телеканалов "112", NewsOne и ZIK забрали аккредитацию на работу в Верховной Раде. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский.

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