Вести.UA: "Свобода" будет бороться с инопланетянами
Депутат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский баллотируется ВРУ от Ивано-Франковской области. Всех смутили его билборды с надписью: "Выдвигаем единого кандидата от людей". Интересно, с кем он тогда будет бороться?
Источник:24 канал
Источник: "Вести.UA" на 24 канале
О самом интересном в Украине за 15 февраля – узнайте в программе.
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Милованов о МВФ
Советник председателя Офиса Президента Украины и экс-министр экономики Тимофей Милованов эмоционально отреагировал на обвинения в неудаче в переговорах с МВФ. В комментариях на своем фейсбуке написал, что миссия МВФ в Украине "обкакалась".
Каналы Медведчука
У журналистов телеканалов "112", NewsOne и ZIK забрали аккредитацию на работу в Верховной Раде. Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский.
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