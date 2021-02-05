Нардеп из "Слуги народа" 6 раз выиграл сотни тысяч в лотерею. В 2019 году он задекларировал 900 тысяч гривен приза. Дар везения Максима Павлюка может понадобиться не только партии, но и стране.

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К теме Вести.UA: Илья Кива теперь будет работать со Скабеевой

Кива оговорился во время скандала

Илья Кива снова попал в скандал в Верховной Раде, на этот раз он не поладил с журналистом. В то же время он оговорился и посоветовал якобы засунуть себе в одно место справки. Однако заявления нардепа не всегда однозначны, поэтому, возможно, он и не обмолвился.

Визит Тарана в Индию

Министр обороны Андрей Таран посетил военную выставку в Индии. Также он посетил один из храмов страны. Вероятно, познание культуры сможет заманить в Украину солдат, которые точно отпугнут всех от границ.

ОПЗЖ будет работать в комедийных шоу

Пропагандистка Симоньян предложила работникам заблокированных украинских телеканалов работу. Однако после песен и заявлений Рабиновича в Верховной Раде – связанные с соответствующими телеканалами и ОПЗЖ лица смогут работать разве что в комедийных шоу.

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