У входа в Верховную Раду журналисты встретили нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко. На вопрос о депутатских обращениях тот сделал вид, что не замечает журналиста, и шел дальше, даже не останавливаясь. В партии же поняли, что он гораздо адекватнее, когда молчит.

Чем еще запомнилась пятница, 22 января – узнайте в программе "Вести.UA" на 24 канале.

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Тикток скандалы

Уже вторую неделю идет скандал вокруг Киевской блогерши, которая, как пишут в соцсетях, призналась в любви к России. Ранее курсантки Харьковского университета МВД сняли видео, на котором они танцуют под песню российской группы "Воровайки". Теперь появилось еще одно скандальное видео с вроде бы теми же студентками. К счастью, оно оказалось фейком.

Движ с вакциной от COVID-19

Министерство здравоохранения заключило договор на поставку почти 2 миллионов доз вакцин против COVID-19. Несколько исследований подтвердили, что она действенна лишь на 50%. К тому же покупать мы ее будем через посредника с "сомнительной репутацией".

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