Вести.UA: В России начали завидовать украинцам
У Кремля в последнее время начали противоречить себе и завидовать соседям. Одержимость пропаганды Москвы Украиной довела ее власть до неоднозначных заявлений, в частности речь идет о словах Дмитрия Пескова по "проекту Запада".
Источник:24 канал
Источник: "Вести.UA" на 24 канале
Какие ще неоднозначные события произошли в среду, 18 февраля – узнайте в программе.
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Шарий может страдать от зависимости
Пророссийском блогеру Анатолию Шарию объявила подозрение Служба безопасности Украины. В то же время его видео с реакцией на сообщение, где на руке видно странное пятно – также вызывает подозрение. Вероятно, это либо знак от российской вакцины или от другого препарата.
Кива и генератор случайных слов
Илья Кива начал чаще отмечаться одиозными заявлениями. Можно предположить, что парламентарий просто генерирует случайные слова. В одном из последних скандалов в Раде по сексизму он снова противоречил себе.
Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 18 февраля:
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