У Кремля в последнее время начали противоречить себе и завидовать соседям. Одержимость пропаганды Москвы Украиной довела ее власть до неоднозначных заявлений, в частности речь идет о словах Дмитрия Пескова по "проекту Запада".

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

Какие ще неоднозначные события произошли в среду, 18 февраля – узнайте в программе.

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Шарий может страдать от зависимости

Пророссийском блогеру Анатолию Шарию объявила подозрение Служба безопасности Украины. В то же время его видео с реакцией на сообщение, где на руке видно странное пятно – также вызывает подозрение. Вероятно, это либо знак от российской вакцины или от другого препарата.

Кива и генератор случайных слов

Илья Кива начал чаще отмечаться одиозными заявлениями. Можно предположить, что парламентарий просто генерирует случайные слова. В одном из последних скандалов в Раде по сексизму он снова противоречил себе.

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Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 18 февраля: