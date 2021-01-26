Юрий Бойко в украинской политике уже не первый год – он был одним из ключевых игроков "Партии регионов" и окружения Виктора Януковича. Так называемые геополитические вкусы Бойко, который вместе с Медведчуком ездит в Москву – были понятны. Однако недавно его позицию назвали "проукраинской почти во всех вопросах".

Источник: 24 канал

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