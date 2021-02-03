Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" активно выступает против блокирования телеканалов их лидера Виктора Медведчука. Там прикрываются якобы "свободой слова". На самом же деле партия просто пиарится на теме.

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

Что еще интересного произошло в среду, 3 февраля – узнайте в программе.

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"Перемога" Порошенко

5-й президент Украины и народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко сказал, что "политически поддерживает" санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik. В то же время он заявил, что в октябре 2018 года его команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах в отношении пророссийских украинских телеканалов.

Состояние Королевской

Журналисты выяснили, что народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталия Королевская живет в коттедже в поселке Лесники Киевской области. На территории дома есть бассейн, 2 искусственных озера и гора.

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