В выпуске программы "Вести.UA" за 14 января – Медведчук вакцинировался российской вакциной в Крыму и решил поделиться впечатлениями с кумом Путиным. Добкин уже нашел замену Кернесу и признался Гладких в прямом эфире.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Сергей Семочко выздоровел и готов вернуться в разведку. Какие города в мире больше всего страдают от пробок – детали в цифрах.