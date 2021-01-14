Вести.UA: Медведчук уколов не боится. На кого Кернес оставил Добкина
В выпуске программы "Вести.UA" за 14 января – Медведчук вакцинировался российской вакциной в Крыму и решил поделиться впечатлениями с кумом Путиным. Добкин уже нашел замену Кернесу и признался Гладких в прямом эфире.
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
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