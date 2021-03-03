Виктор Медведчук рассказал журналистам BBC, что готов к задержанию и аресту. Однако согласно связанному с ним делу за 1974 год – пророссийский политик готов разве что к переезду в Ростов.

Какие еще курьезные события случились по состоянию на среду, 3 марта – читайте далее.

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"Секретные разработки" Верещук

Народный депутат Ирина Верещук может возглавить Министерство обороны вместо Андрея Тарана. Нардеп действительно служила в армии, поэтому, вероятно, ее ролики с полетами на зонтике так и не вышли в массы, потому что являются "секретными разработками".

Железняк попытался взломать систему

Сначала Верховная Рада ввела уголовную ответственность за кнопкодавство, а потом в парламенте даже поставили сенсорные кнопки. Первым нардепом, который попытался "хакнуть" новую систему, стал Ярослав Железняк.

Сторонники Шария вышли на митинг

Лицо Анатолия Шария опубликовали на сайте розыска Министерства внутренних дел. Сторонники пропагандистского политика вышли на митинг, который, очевидно, не дал никаких результатов.

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