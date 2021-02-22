Оксана Марченко после введения санкций СНБО решила пойти в политику – вероятно, жена Виктора Медведчука может нацелиться на то, чтобы составить конкуренцию Юлии Тимошенко. Однако Марченко сможет похвастаться разве что нарядами или авто с номерами "паломница".

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

Какие еще неоднозначные события произошли в пятницу, 22 февраля – узнайте в программе.

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Украинский вице-премьер оказался рядом с украинофобом – Олег Уруский появился на фото с Рамзаном Кадыровым. Впоследствии от него потребовал срочное объяснение Денис Шмыгаль, на что у вице-премьера оказалось "алиби".

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Олега Ляшко обвинили в подделке лотерейного билета. Однако экс-нардеп продолжает убеждать, что деньги выиграл честно, а также – сожалеет об отмене дуэлей, которые, мол, могли бы решить соответствующий вопрос.

Тищенко поблагодарил за санкции

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