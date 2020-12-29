Вести.UA: Куда исчезла Тимошенко. У Гордона появился новый талант
В выпуске программы "Вести.UA" за 29 декабря – украинцы ждали, что после всех повышений тарифов Юлия Тимошенко начнет клеймить преступную власть. Но леди Ю исчезла из эфиров. Один из вариантов – ее похитили. У Дмитрия Гордона внезапно открылся новый талант, и теперь он решил попробовать себя в другом, более сладком деле. Поэтому скоро украинцы будут есть конфеты от нового производителя.
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
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