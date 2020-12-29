В выпуске программы "Вести.UA" за 29 декабря – украинцы ждали, что после всех повышений тарифов Юлия Тимошенко начнет клеймить преступную власть. Но леди Ю исчезла из эфиров. Один из вариантов – ее похитили. У Дмитрия Гордона внезапно открылся новый талант, и теперь он решил попробовать себя в другом, более сладком деле. Поэтому скоро украинцы будут есть конфеты от нового производителя.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Венедиктова продолжает играть роль "палки в колесах правосудия".