Вести.UA: Кот Марченко начал ходить в домашнюю церковь
Говорят, что когда вы разговариваете с Богом – это молитва, когда Бог разговаривает с вами – шизофрения. Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко пошла еще дальше. С ней говорит кот, да еще и заставляет новоиспеченную политика молиться.
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в Украине в понедельник, 15 марта, – читайте далее.
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Дубинский больше не "слуга"
Скандального нардепа Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа". Накануне его сняли с должности главы Киевской областной организации партии.
Арахамию оштрафовали за парковку
Нардеп и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия жалуется, что в Киеве не хватает мест для парковки. Именно этим парламентарий объясняет свой поступок накануне. Тогда он припарковался на пешеходном переходе под светофором.
Луценко украл у Дроздова название программы
Ведущий Остап Дроздов обвинил бывшего генерального прокурора Юрия Луценко в краже названия его авторской программы "Прямым текстом". "Ни ума, ни фантазии", – прокомментировал журналист.
Полный выпуск программы ""Вести.UA" смотрите на 24 канале:
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