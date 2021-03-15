Говорят, что когда вы разговариваете с Богом – это молитва, когда Бог разговаривает с вами – шизофрения. Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко пошла еще дальше. С ней говорит кот, да еще и заставляет новоиспеченную политика молиться.

Какие еще курьезные события произошли в Украине в понедельник, 15 марта, – читайте далее.

Интересно Вести.UA. Жир: "Слуга народа" Арахамия отрывался на Мальдивах

Дубинский больше не "слуга"

Скандального нардепа Александра Дубинского исключили из партии "Слуга народа". Накануне его сняли с должности главы Киевской областной организации партии.

Обратите внимание! 1 февраля из-за анонимного голосования Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Тогда нардепы сказали, что исключили Дубинского из-за "некомандной работы". Поэтому изгнанник создал в Раде межфракционное объединение с ироничным названием " Дубина – слуга украинского народа".

Арахамию оштрафовали за парковку

Нардеп и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия жалуется, что в Киеве не хватает мест для парковки. Именно этим парламентарий объясняет свой поступок накануне. Тогда он припарковался на пешеходном переходе под светофором.

Луценко украл у Дроздова название программы

Ведущий Остап Дроздов обвинил бывшего генерального прокурора Юрия Луценко в краже названия его авторской программы "Прямым текстом". "Ни ума, ни фантазии", – прокомментировал журналист.

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