Судья, вынесший приговор Сергею Стерненко, отличился "украшением" своего дома бюстом Владимира Ленина и Иосифа Сталина. В то же время улицу, где находится его имение, Виктор Попревич назвал "Тупик коммунизма".

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

Какие еще курьезные события произошли в среду, 24 февраля – в программе.

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Шевченко хочет создать партию

По последним исследованиям Рейтинга, пока только 4 политсилы попали бы в парламент, если бы выборы проходили в ближайшее время. Однако неожиданно они могут получить еще одного конкурента – звезда эфира с пропагандистами Евгений Шевченко практически заявил о создании собственной партии.

Королевская отличилась нарядом

Наталья Королевская не устает напоминать о своей "заботе" в отношении украинского населения. Однако говорила представительница ОПЗЖ о социальной справедливости в платье за ​​почти 90 тысяч гривен.

В ОПЗЖ – темная полоса

Для "Оппозиционной платформы – За жизнь" из-за санкций практически наступила темная полоса, которая досталась даже Харьковскому городскому совету. На одном из заседаний представитель ОПЗЖ Андрей Лесик отличился словами о том, мол, революция в Украине была госпереворотом.

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