В выпуске программы "Вести.UA" за 30 декабря – нардеп группы "За майбутнє" Анна Скороход заявила, что считает георгиевскую ленту символом победы, и пришла на эфир в платье, стилизованном под этот символ. Кроме этого, она считает декомуназацию "маразмом". Увековечить память Кернеса решили не только депутаты, но и горожанин, который набил на лбу тату "Кернес жив".

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: "Благородность" Дубинского.