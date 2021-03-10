Одиозный нардеп Илья Кива возмутился тем, что стадион в Тернополе переименуют в честь Романа Шухевича. Поэтому он теперь "не удивится, что на западе Украины будут появляться улицы имени Гитлера".

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Гончаренко вакцинировался

Народный депутат Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности" вакцинировался от коронавируса препаратом CoviShield. Впоследствии он заявил, что его состояние ухудшилось. Ранее глава Минздрава Максим Степанов обвинял Гончаренко в срыве вакцинации.

Шмыгаль о Шевченко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 9 марта заявил, что украинскому поэту Тарасу Шевченко сегодня могло исполниться 207 лет. Пользователи сразу же указали главе правительства на некорректность сообщения.

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