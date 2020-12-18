Вести.UA: Китайские планы Медведчука. ОПЗЖ против патриарха Варфоломея
В выпуске программы "Вести.UA" за 18 декабря – связанные с Медведчуком компании строят канатную дорогу между Россией и Китаем. Вероятно, политик и его кум решили расширить свою империю. На Софийской площади протестовали против патриарха Варфоломея. Журналисты обнаружили, что в организации митинга помогал "тысячник", который сотрудничает с Рабиновичем из ОПЗЖ.
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
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