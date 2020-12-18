В выпуске программы "Вести.UA" за 18 декабря – связанные с Медведчуком компании строят канатную дорогу между Россией и Китаем. Вероятно, политик и его кум решили расширить свою империю. На Софийской площади протестовали против патриарха Варфоломея. Журналисты обнаружили, что в организации митинга помогал "тысячник", который сотрудничает с Рабиновичем из ОПЗЖ.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Заявления Толстого для бедных в России. Шкарлет головного мозга у большинства парламента.