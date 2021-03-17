Кандидатка в депутати від партії "Європейська солідарність" Маруся Звіробій вирішила знятися з довиборів на Івано-Франківщині на користь кандидата від "Свободи". Тому вітайте нове об'єднання – "Європейська свобода". Можливо, це – хитрий хід Фаріон, яка хоче розвалити ЄС із середини.

Детальніше про інші курйозні події, які сталися в Україні у середу, 17 березня – читайте далі.

Цікаво Маруся Звіробій балотуватимуться в Раду: вона приєдналася до команди Порошенка

Сенсорні кнопки в Раді можна перехитрити

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура розповів, як можна обдурити сенсорну кнопку при голосуванні у Верховній Раді. Якщо депутат запевняє, що його метод працює, скоріш за все, він вже встиг покнопкодавити.

Читайте більше про це У "Слузі народу" заявили, що сенсорну кнопку в Раді можна обдурити

Палац Медведчука в окупованому Криму

Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко побудували особняк на місці протитуберкульозного санаторію в окупованому Криму. У гугл-картах маєток підписаний як "вілла Медведчука". Саме там у 2012 році гостював російський президент Володимир Путін, який є кумом політика.

​Увага ЗМІ показали палац Медведчука в окупованому Криму, де гостював Путін

"Народна мова" Арахамії Давид Арахамія заступився за Олексія Арестовича, який лаявся у соціальній мережі. Арахамія зізнався, що і сам любить нецензурні вислови, бо, зрештою, мат – це "народна мова". Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

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