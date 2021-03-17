Вєсті.UA: На Франківщині з'явилось нове політуворення "Європейська свобода"
Кандидатка в депутати від партії "Європейська солідарність" Маруся Звіробій вирішила знятися з довиборів на Івано-Франківщині на користь кандидата від "Свободи". Тому вітайте нове об'єднання – "Європейська свобода". Можливо, це – хитрий хід Фаріон, яка хоче розвалити ЄС із середини.
Источник:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Детальніше про інші курйозні події, які сталися в Україні у середу, 17 березня – читайте далі.
Цікаво Маруся Звіробій балотуватимуться в Раду: вона приєдналася до команди Порошенка
Сенсорні кнопки в Раді можна перехитрити
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура розповів, як можна обдурити сенсорну кнопку при голосуванні у Верховній Раді. Якщо депутат запевняє, що його метод працює, скоріш за все, він вже встиг покнопкодавити.
Читайте більше про це У "Слузі народу" заявили, що сенсорну кнопку в Раді можна обдурити
Палац Медведчука в окупованому Криму
Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко побудували особняк на місці протитуберкульозного санаторію в окупованому Криму. У гугл-картах маєток підписаний як "вілла Медведчука". Саме там у 2012 році гостював російський президент Володимир Путін, який є кумом політика.
Увага ЗМІ показали палац Медведчука в окупованому Криму, де гостював Путін
Повний випуск програми ""Вєсті.UA" дивіться на 24 каналі:
Поделиться новостью