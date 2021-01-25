Ни Владимир Зеленский, ни окружающие Гарантийное объединение не будут реагировать на Александра Дубинского. Об этом заявил советник Ермака Михаил Подоляк. И это после того, как на нардепа от "Слуги народа" отреагировали санкциями США. Сейчас из-за этого в Monobank предложили скандальному депутату закрыть счет. Впрочем, он этого делать не собирается.

Источник: 24 канал Чем еще Украина запомнилась в понедельник, 25 января – смотрите в программе "Вести.UA". Интересно Вести.UA: В "Слуге народа" оценили молчания Тищенко СБУ нужно защищать Полковника спецподразделения СБУ "Альфа" Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В СМИ сообщают, будто его заказал бывший заместитель председателя СБУ Дмитрия Нескоромного. Что с Кернесом Внезапная смерть Геннадия Кернеса оставила Харьков без руководителя. Кажется, что чем дольше у города нет хозяина, тем хуже для него. И в интересах харьковчан выборы нужно провести как можно быстрее. Но здешние чиновники так почему-то не считают – Рада не может назначить выборы мэра в городе, потому что не хватает документов. Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.