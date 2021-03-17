Крымская коллаборантка Наталья Поклонская захотела создать в Крыму "дом тиктокера" для молодежи, где пользователи сервиса смогли бы создавать "крутые и классные" видеоролики. По ее словам, у нее есть группа поклонников в этой соцсети.

Подробнее о том, какие еще курьезные события произошли в России за среду, 17 марта – в программе.

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Скандальное открытие выставки Васильевой

В Петербурге, что в России, в музее Академии художеств со скандалом открылась выставка бывшей сотрудницы Минобороны РФ Евгении Васильевой (та, которая украла у государства 600 миллионов рублей) под названием "Весна". Перед началом открытия студенты и преподаватели устроили акцию против выставки.

Путин снес детский лагерь для своего дворца

Для того, чтобы построить знаменитый, скандальный дворец президента России Владимира Путина под Геленджиком, снесли детский лагерь. Он был расположен в селе Прасковеевка.

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В России сожгли огнеупорный памятник

В Татарстане дети сожгли памятник Воину-освободителю. Местные власти называли его огнеупорным. После пожара от памятника, судя по фотографиям, остался только каркас, но к утру не осталось и его.

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