Журналисты и ведущие заблокированных пророссийских телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne организовали акцию против санкций. Они сами себе заклеили рты черным скотчем.

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

Что еще интересного произошло 9 февраля в Украине – узнайте в программе.

В прошлой программе Вести.UA: Марченко стала паломницей

Первые последствия отстранения Тупицкого

В Конституционном Суде появились первые последствия отстранения Александра Тупицкого от должности. Да, в КСУ жалуются, что не могут оплатить коммунальные платежи и зарплаты работникам, ведь глава суда не может получить доступ к печати.

К теме Судьи КСУ жалуются, что без Тупицкого не могут получить зарплаты

Мураев отдает "НАШ" Медведчуку?

В сети появилась информация, что владелец телеканала "НАШ" Евгений Мураев якобы продает его лидеру "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Однако Мураев утверждает, что не планирует этого делать, а с кумом Владимира Путина ничего общего не имеет.

Огромные площади для "Слуги народа" и ОПЗЖ

В отчетах "Слуг народа" и "Оппозиционный платформы – За жизнь" за второй квартал 2020 года выявлено аномальные показатели. Да, их обнаружили в соотношении официальному количеству работников партии к площади офиса, который арендует фракция.

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