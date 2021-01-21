Российский политик Владимир Жириновский считает, что он мог бы победить на выборах президента Украины. В законодательстве четко прописано, кто может претендовать на пост президента. Жириновскому в этом случае ничего не светит. Однако он может пригреть место родному Илье Киве.

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Авакову не хватает

Министр внутренних дел Арсен Аваков попросил еще 126 миллионов с COVID-фонда на доплаты в министерстве. Отметим, что он уже просил выделить из фонда 2,5 миллиарда для МВД. После этого Кабмин выделял им еще 2 миллиарда. Похоже, Авакову всегда мало. За все эти миллиарды штат МВД можно было заменить на робокопов. Кажется, в украинской политике появился царь Мидас, который может найти деньги для своего ведомства где угодно.

Кива – послушная собака Медведчука

Тот факт, что у Ильи Кивы всегда есть хозяева – заставляет задуматься. Возможно, и Виктор Медведчук откажется от него, если тот предложит непристойные вещи. Но пока Кива – послушный пес Медведчука. Кива заявил, что Медведчуку "перекрыли" небо в Россию. Это немалая беда, ведь ему необходимо ездить в Россию за дозой супервакцины, без которой последствия для организма будут не самые лучшие.

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