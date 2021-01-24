Вести.UA. Жир: Спасение рядового Татарова
Офис Президента ради спасения заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова, готовит срочный законопроект, которым уничтожит антикоррупционную реформу. В то же время предлагают изменить подследственность НАБУ – в юрисдикцию ведомства добавят мелкую коррупцию.
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Карма для нардепов
Офис генпрокурора начал уголовные производства относительно народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. В частности по двум статьям: уклонение от уплаты налогов и легализация доходов, полученных преступным путем.
Испанский стыд за Гордона
Дмитрий Гордон известен своими шутками. Его цитаты вырезают из интервью и делают мемы. В частности, последняя неудачная шутка была во время разговора с российским предпринимателем Михаилом Ходорковским. Самым смешным оказалась не шутка журналиста, а реакция его собеседника и в целом странная попытка посмеяться.
Азаров не застрахован от деменции
В своем скандальном посте в твиттере Николай Азаров перепутал людей с роботами. Он написал: "это Китай. Танцуют 2 робота. А в Украине спорят о языках". Скорее всего так он решил отреагировать на закон о функционировании украинского языка.
В спецвыпуске "Вести с полей":
На кадрах, которые попали в сеть святой водой кропят судью Анну Кузьменко, которая засветилась на так называемых пленках ОАСК, где ее называли "святая Анна". Именно она причастна к решению, которое заблокировало переименование Московского патриархата в Украине.
Харьков уже готовится к выборам городского головы. Состояться они могут в октябре 2021 года. О своих амбициях уже заявил одиозный Михаил Добкин. А конкуренцию ему может составить фитнес-тренер Евгений Ивашко.
На Волыни мужчину приговорили к штрафу в 1200 гривен за то, что он бросил свеклой в свою тещу! Он швырнул овощ с такой силой, что у женщины остался синяк, гематома и посттравматический артрит.
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