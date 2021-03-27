Во фракции "Голос" происходит раскол. Некоторых депутатов могут исключить из партии. Руководству не понравилось, что группа нардепов обратилась в Конституционный Суд насчет закона о руководстве Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

О самых курьезных событиях за неделю в Украине по состоянию на субботу, 27 марта – далее в программе.

Актуально Свежий рейтинг партий: в Раду имеют шансы пройти сразу 6 политсил

Кива хочет быть ученым

Одиозный политик Илья Кива решил податься в науку и защитить диссертацию по госуправлению. Тема его работы – "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран Евросоюза и Украины)".

Как Марченко любит мужа

Пророссийский народный депутат Виктор Медведчук привел в политику свою жену Оксану Марченко. В то же время она в своем фильме "Паломница" рассказала, как сильно любит мужа.

Мьялику сообщили о подозрении

Народному депутату от группы "За майбутнє" Виктору Мьялику вручили подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 миллионов гривен. Об этом сообщил сам депутат.

К теме Уклонение от уплаты налогов на почти 100 миллионов гривен: нардепу Мьялику вручили подозрение

Двери из ОП в студии "1+1"

В студии телеканала "1 + 1" появились двери, которые разрисовали во время митинга в поддержку Сергея Стерненко под Офисом Президента. Ведущая Наталья Мосейчук назвала предмет "жертвой протестов".

Похожее творчество Поплавского и Моргенштерна

Следуя модным трендам, Михаил Поплавский стал рэпером. Ему предложили бросить вызов главному кумиру постсоветской музыки – Моргенштерну, ведь их творчество является похожим.

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