Президент Зеленский попросил Дубинского самостоятельно покинуть фракцию, после введения санкций в США. Дубинский отказался, поэтому его судьба теперь в руках его коллег. К счастью, "слуги" не спешат выгонять Александра.

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

Что еще курьезного случилось в Украине за неделю – читайте дальше.

Интересно "Слуги" голосуют за исключение Дубинского отдельными бюллетенями: СМИ показали фото

Тимошенко снова "переобулась"

На заседании Верховной Рады зафиксировали переписку Юлии Тимошенко с главой Офиса Президента Андреем Ермаком. Она пригласила его в гости и даже виртуально обняла. Об этом Зеленский сказал, что партия "Батькивщина" уже 20 лет "переобувается". Кстати, довольно удачно.

Двойное гражданство

"Слуги народа" решили подать законопроект о двойном гражданстве. Интересно, кто бы первым из олигархов узаконил бы второй паспорт? Заметим, что в Конституции четко указано, что граждане Украины могут иметь только гражданство.

Скандал в СБУ

Андрея Расюка, который является полковником спецподразделения СБУ "Альфа" задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Возможно, его заказал бывший заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.

Читайте также Покушение на генерала СБУ Наумова: задержанный организатор Расюк назвал заказчика – СМИ

Дубинский и животные вокруг

Александр Дубинский чрезвычайно любит животных, а еще любит приравнивать коллег к различным представителям животного мира. Главу Нацбанка Якова Смолия Дубинский связал с собачьим ртом, а нардепа Николая Тищенко – с гусями.

Бойко – "патриот" Украины

Несмотря на то, что Бойко ранее голосовал против признания украинского сувернитета над ОРДЛО, он обладает чрезвычайно "проукраинской" позицией. Почему тогда Бойко зачастил в гости в Москву с кумом Путина Медведчуком – не очень понятно.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

В спецвыпуске "Вести с палей":

Михаил Добкин совместил приятное с полезным и записал тоскливый предвыборный ролик. Жаль, что сам покойный Кернес в последние свои годы в политическое будущее давнего приятеля не слишком верил.

Украинские нардепы подражают Дастину Порье, который недавно отправил в нокаут легендарного Коннора МакГрегора. На заседании городского совета в Харькове и Червонограде подрались депутаты.

Илон Маск не мог проигнорировать приглашение Зеленского и приехал в Житомир. Он посетил музей космонавтики и познакомился с местными жителями. Правда, миллиардер оказался картонным. Похоже, бумажной копии основателя Tesla украинский город не понравился.

Смотрите полный выпуск программы "Вести с палей" на 24 канале: