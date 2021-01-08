В выпуске программы "Вести.UA. Лучшее 2020" – Александру Лукашенко сейчас совсем невесело, ведь впервые под ним зашатался трон. Несмотря на это, он мог немного утешиться – украинским концертом политических поздравлений. Не секрет, что телеканалы Медведчука давно надо закрыть для адекватных людей. И вот СБУ наконец решилось прийти с проверкой к ним. Реакция ОПЗЖ была мгновенной.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:

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