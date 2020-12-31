В итоговом выпуске программы "Вести.UA Жир" за 31 декабря – представители НАБУ пытались вручить судье Окружного суда Павлу Вовку повестку. Однако он начал убегать, а затем выбросил документ из своего авто. После повышения тарифов на газ украинцы надеялись на помощь защитницы Юлии Тимошенко. Уже скоро публика может позвать свою "примадонну" на бис.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Георгиевская лента для депутата Анны Скороход.