Вести.UA. Жир: ОПЗЖ пугает проституцией. Московский патриархат спасает от COVID-19
В выпуске программы "Вести.UA. Самое лучшее 2020" – пророссийский бизнесмен Вадим Рабинович подтвердил, что Международный валютный фонд считает основным условием процветания Украины - легализацию проституции. Российские священники спасли воздушный крестный ход. Они полетали на вертолете с иконами и молитвами.
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
Пророческое падение Сивохи.
Отношения Зеленского с МВФ как форт Байяр.
Украинцы игнорируют рекомендации относительно COVID-19.
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