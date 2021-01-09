В выпуске программы "Вести.UA. Самое лучшее 2020" – пророссийский бизнесмен Вадим Рабинович подтвердил, что Международный валютный фонд считает основным условием процветания Украины - легализацию проституции. Российские священники спасли воздушный крестный ход. Они полетали на вертолете с иконами и молитвами.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Пророческое падение Сивохи. Отношения Зеленского с МВФ как форт Байяр. Украинцы игнорируют рекомендации относительно COVID-19.