В итоговом выпуске программы "Вєсті.UA. Жир" за 19 декабря – Виктор Медведчук расширяет свою империю. Сейчас у него новая цель – Китай. Верховная Рада назначали министром образования Сергея Шкарлета, однако присягу он принял под возгласы "Позор".

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: "Слуга народа" не верит в коронавирус. Возвращение НАПК. Битва за Наднипрянщину. ФЛП бастуют. ОПЗЖ против Варфоломея.