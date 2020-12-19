Вести.UA. Жир: Медведчук и Марченко переезжают в Китай. "Позор" Шкарлета
В итоговом выпуске программы "Вєсті.UA. Жир" за 19 декабря – Виктор Медведчук расширяет свою империю. Сейчас у него новая цель – Китай. Верховная Рада назначали министром образования Сергея Шкарлета, однако присягу он принял под возгласы "Позор".
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
"Слуга народа" не верит в коронавирус.
Возвращение НАПК.
Битва за Наднипрянщину.
ФЛП бастуют.
ОПЗЖ против Варфоломея.
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